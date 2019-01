Nel girone I del campionato di serie D, ancora un grande Gela. La squadra del Golfo ha battuto 1-2 fuori casa la Palmese. Decisive le reti messe a segno da Mannoni e Ragosta che hanno permesso al Gela di aggiudicarsi un match sulla carta non facile. Una partita che, ancora una volta, ha dimostrato la grande coesione e lo spirito di gruppo della compagine gelese. Non è invece andata al di la del pari casalingo la Sancataldese contro il Marsala. Ne è uscito fuori il risultato finale di 3-3 tra due squadre che hanno dato il massimo. Marsala due volte in vantaggio di due gol e due volte raggiunto con le reti di Gambino (doppietta) e Lucarelli. In classifica il Gela è settimo con 31 punti ma si mantiene in zona play off. Invece la Sancataldese non è riuscita ad agguantare a quota 25 il Locri, per cui rimane a quota 23 come ultima squadra della griglia play out. E domenica prossima

sfida salvezza fuori casa con il Locri, mentre il Gela se la vedrà contro il Troina in casa.

SERIE D GIRONE I – 21^ Giornata

Bari – Igea Virtus Barcellona 5-0

Messina – Cittanovese 3-5

Nocerina – Castrovillari 1-1

Palmese – Città di Gela 1-2

Portici – Città di Messina 4-1

Roccella – Città di Acireale 1-2

Rotonda – Turris 06/02/19 ore 14:30

Sancataldese – Marsala Calcio 3-3

Troina – Locri 2-0

Classifica

Bari 52

Turris 40^*

Cittanovese 34

Marsala Calcio 33

Portici 33

Castrovillari 32

Città di Gela 31

Nocerina 30

Città di Acireale 30

Palmese 29

Troina 29

Locri 25

Sancataldese 23

Città di Messina 22

Roccella 22

Messina 21

Igea Virtus Barcellona 14

Rotonda 10*

*Una partita in meno

^Due punti di penalizzazione