SAN CATALDO. Una sola manifestazione di interesse è pervenuta da parte dell’Associazione “Fiere Sicane” di Cammarata per la manifestazione d’interesse riguardante “Mercati Contadini” Vendita Diretta dei Prodotti della Filiera Corta e del Km. Zero”. L’istanza era rivolta ad Operatori Produttori e/o Imprenditori Agricoli, siano essi in forma singola, ovvero in forma Associata e/o riuniti in Consorzi e/o Gal e/o Cooperative che volevano richiedere l’Autorizzazione per lo svolgimento delle attività di vendita diretta dei Prodotti della “Filiera Corta” e del “Km. Zero” presso una delle tre aree individuate dall’amministrazione comunale per imercati del contadino, e cioè Piazza Falcone Borsellino, Parcheggio di Via Babbaurra e parcheggio di Largo Santa Fara. E’ stata una sola manifestazione di interesse da parte dell’associazione cammaratese, per cui l’amministrazione comunale ha preso atto di questa manifestazione di interesse per lo svolgimento di attività di vendita diretta dei prodotti della filiera corta a km zero.