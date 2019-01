SAN CATALDO. In queste ore è stato attivato un nuovo indirizzo e-mail specifico per gli eventi del 280° anniversario della Dedicazione (consacrazione) della Chiesa Madre di San Cataldo (CL). A renderlo noto è stato l’arciprete don Biagio Biancheri. L’indirizzo e-mail che è già in funzione è il seguente: dedicazionechiesamadre@madrice.it. Pertanto, tutte le comunicazioni per la Chiesa Madre, che non riguardano il 280° anniversario della Dedicazione, devono essere inviate all’indirizzo e-mail ufficiale: info@madrice.it.