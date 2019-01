SAN CATALDO. Ha riscosso un gran successo il momento conclusivo del percorso culturale “E come potevamo noi cantare…” organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Libreria Mondadori in occasione della Giornata della memoria (nella foto). Gli alunni delle classi V dei due Circoli Didattici di San Cataldo hanno incontrato, nell’Auditorium “Gaetano Saporito”, il Gruppo Ebraico Bney Efraim e hanno potuto vedere una mostra di quadri ed opere gentilmente concessi dal Liceo scientifico di Caltanissetta e dal Liceo artistico Juvara di San Cataldo vivendo un’esperienza unica e coinvolgente. L’assessore comunale alla cultura Maria Concetta Naro ha ringraziato il dott. Totò Saporito presidente della Banca Toniolo di San Cataldo e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento.