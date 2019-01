SAN CATALDO. L’amministrazione comunale intende procedere all’affidamento diretto del servizio di fornitura di pasti in favore di soggetti in stato di bisogno e il servizio di doccia e lavaggio di biancheria per l’anno 2019. L’appalto, che è scaduto lo scorso 31 dicembre 2018, ha per oggetto la fornitura di pasti e servizio complementare di doccia e lavaggio biancheria in favore di soggetti in stato di bisogno, per 12 mesi. Gli interventi consistono in servizio giornaliero, compresi i festivi, di fornitura pasto in favore di soggetti in stato di bisogno. L’amministrazione comunale per l’anno 2019 intende procedere all’affidamento del servizio con affidamento diretto stante che l’importo occorrente per la fornitura del servizio ammonta a 28.000 euro Iva compresa.