SAN CATALDO. In vista della Settimana Santa 2019 in un clima di grande convivialità il nominato regista della Settimana Santa 2019 Ivan Giumento ha riunito l’intero cast selezionato quest’anno per dar vita alle Sacre Rappresentazioni, “Il Processo a Gesù” e “La Scinnenza”. Presenti il direttore artistico Claudio Arcarese, il direttore tecnico Giancarlo Mogavero nonché l’intero direttivo dell’Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico a cui anche quest’anno è stata affidata l’organizzazione della manifestazione: il presidente Dott. Francesco Scarantino, il vice-presidente Vincenzo Provenzano, il segretario Salvatore Gigante, il tesoriere Michele Caramia e il consigliere Giuseppe Caramia. Dopo i saluti di rito e le dovute presentazioni regista e direttore artistico hanno tracciato le linee guida che caratterizzeranno quest’anno le scelte artistiche e di regia e consegnato i copioni dando il via ufficialmente ai lavori. Le prove sono iniziate oggi. Questo il cast che darà vita alle Sacre Rappresentazioni:

Ponzio Pilato: Michele Capizzi

Caifa: Francesco Capizzi

Misandro: Saverio Mangione

Giuseppe D’Arimatea: Arcangelo Galanti

Cristo: Francesco Miceli

Maria: Liliana Carletta

Maddalena: Daniela Rivela

Veronica: Antonella Miserandino

Giovanni: Vincenzo Giambra

Longino: Andrea Zimarmani

Nicodemo: Gaetano Emma

A breve saranno affidati gli incarichi ai tecnici e ai più stretti collaboratori per mettere in moto la complessa macchina organizzativa.