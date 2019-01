SAN CATALDO. E’ stato collocato stamani presso la chiesetta di Sant’Antonio il pannello artistico, che raffigura Sant’Antonio Abate realizzato tre anni fa dai ragazzi del Liceo artistico “Filippo Juvara” di San Cataldo, coordinati dalla Prof.ssa Maria Teresa Riggi. L’odierno montaggio del grande pannello si è potuto realizzare, grazie alla preziosa collaborazione della ditta Lc Group di Ivano La Cagnina con i suoi operai che si sono resi disponibili. Intanto, nella giornata di domani inizia il Triduo in preparazione alla festa del Santo. L’arciprete nella circostanza ha inteso ringraziare quanti si stanno impegnando per realizzare l’annuale appuntamento di festa per il Quartiere.