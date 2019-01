SAN CATALDO. Sul sito web della Chiesa Madre, nella sezione “Celebrazioni Liturgiche” sono stati inseriti tutti i libri attualmente in uso nella Chiesa cattolica per la liturgia del Rito Romano, riformati a norma dei decreti del Concilio Ecumenico Vaticano II e promulgati dal Papa San Paolo VI. A renderlo noto è stato l’arciprete don Biagio Biancheri. Si tratta del Messale Romano (ristampa 2015), dell’Ordinamento Generale del Messale Romano III edizione, del Lezionario domenicale e festivo anno A, del Lezionario domenicale e festivo anno B, del Lezionario domenicale e festivo anno C, del Lezionario feriale Tempo Ordinario anno dispari, del Lezionario feriale Tempo Ordinario anno pari, del Lezionario feriale Tempi Forti, del Martirologio Romano, del Rito del Battesimo dei bambini, del Rito della Comunione fuori dalla Messa e il culto eucaristico, del Rito delle esequie, del Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, del Rito del Matrimonio (2008), del Lezionario del Matrimonio (2008) e i quattro volumi della Liturgia delle Ore.