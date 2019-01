SAN CATALDO. L’Associazione “2&2 Twins MotoClub San Cataldo”, congiuntamente all’Associazione Culturale “Attivarcinsieme” di San Cataldo, “Movimento Consumatori” di Caltanissetta, “Comitato per la Viabilità Negata del Vallone” e al “Renault 4 Centro Sicilia”, allo scopo di esprimere solidarietà e vicinanza a quei territori e cittadini in grande difficoltà e disagio per le pessime condizioni di viabilità e percorribilità di strade pubbliche, hanno programmato di organizzare una iniziativa non competitiva di pubblico interesse e di promozione sociale, aperta a tutte le tipologie di auto e moto in regola con il vigente Codice della Strada denominata << 1° Raid delle “Trazzere Nissene” – Ex Strade Provinciali >>. L’iniziativa promossa per il prossimo 3 febbraio 2019 si svolgerà secondo il seguente programma:

> ore 08.30 – San Cataldo (Parcheggio di Via Babaurra): Concentramento e partenza in direzione di Montedoro, Milena, Bompensiere, Sutera, Mussomeli, Villalba, Vallelunga Pratameno, Villalba, Contrada Mappa (Feudo Cardinale), Borgata Palo, San Cataldo.

> Saranno percorse le seguenti “Ex Strade Provinciali”: SP 154 – SP 46 – SP 23 – SP 24 – SP 204 – SP 132 – SP 20 – SP 16 – SP 18 – SP 41 – SP 38 e SP 33.

> Agli equipaggi che percorreranno interamente il tragitto, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per Info:

348 – 40.55.942 (Peppe – 2&2 Twins MotoClub)

328 – 43.79.217 (Ciccio – Comitato per la Viabilità Negata del Vallone)