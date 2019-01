SAN CATALDO. C’è grande attesa per l’evento del prossimo 3 febbraio organizzato dall’Accademia Formazione Spettacolo. In quella giornata, infatti, si svolgerà la master class con il maestro Ciro Barbato. Si tratta di un evento imperdibile ma anche, come sottolineato dagli organizzatori, di una straordinaria opportunità di crescita artistica per tutti i cantanti, musicisti, producer. Ciro Barbato è direttore d’orchestra, compositore e pianista tra i più apprezzati del panorama italiano. Dunque, un’occasione imperdibile per quanti intendono seguirne la master class. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare allo 0934 596431 oppure tramite whatsapp Line al 3441791364.