SAN CATALDO. Prenderà il via il prossimo 1 febbraio nel Mondadori Point di Corso Vittorio Emanuele n. 157 il primo di una serie di incontri di cultura locale. Si tratta di un percorso che vedrà alcuni studiosi ed esperti sancataldesi affrontare temi di cultura locale. Si inizia il 1^ febbraio con Salvatore Alù che proporrà il tema “Il bosco nella storia sancataldese”. L’incontro prenderà il via alle 17,30. A seguire, il 1 ^ marzo alle 17,30 altro momento di cultura locale con l’incontro nel quale relazionerà stavolta Luigi Bontà che tratterà il tema “Santificare il Carnevale”. Il 28 marzo terzo appuntamento con la cultura locale. Stavolta alle 17,30 a relazionare sarà Rosario Randazzo sul tema “Lo spazio sonoro tradizionale della Settimana Santa. Il 2 maggio altro momento con l’incontro dal titolo “Architettura ecclesiastica sancataldese a cura di Carlo Medico (ore 18). Infine, il 31 maggio la serie degli incontri di cultura locale si concluderà con l’incontro dal titolo “Dare i numeri: 1607, 1620, 1820 e 1865 Date simbolo per raccontare una comunità a cura di Luigi Bontà.