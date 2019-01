SAN CATALDO. Non poteva iniziare meglio la serie di eventi per ricordare la tragedia della Shoah dedicati agli alunni dei due Circoli didattici sancataldesi. la proiezione del film “Il bambino con il pigiama a righe” ha costituito un’esperienza emozionante nel contesto di quello che è stato l’inizio del percorso culturale sulla “memoria” organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Libreria Mondadori di San Cataldo. Alla proiezione è seguito un interessante dibattito a proposito del quale è stato sottolineato come gli alunni, adeguatamente guidati, siano riusciti a giungere a riflessioni e a considerazioni che hanno denotato maturità e senso di responsabilità. Di certo un’esperienza intensa che ha arricchito quanti vi hanno preso parte ai quali è stato permesso di maturare una coscienza critica verso quelli che sono stati gli errori del passato. domani 24 gennaio e il 28 gennaio è in programma un incontro in libreria dal titolo “Conosciamo Sholmo Venezia” a cura della prof. Sonia Lipani e degli alunni della scuola media Balsamo – Carducci. il 27 gennaio alle 16,30 incontro nella sala Borsellino del Palazzo comunale dal titolo “Ad Auschwitz c’era la neve” rivolto a tutta la cittadinanza. Il 29 gennaio, infine, alle ore 19 nell’auditorium “Gaetano Saporito” della Bcc Toniolo mostra di quadri e opere sull’Olocausto concesse dal Liceo scientifico “Volta” di Caltanissetta e dal Liceo artistico “Juvara” di San Cataldo. Previsto infine un incontro con il gruppo ebraico Bney Efraim.