SAN CATALDO. Il Comune ha emanato un avviso pubblico per l’attuazione di un intervento finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti attraverso i Comuni di residenza. Finalità dell’intervento è quella di favorire la permanenza o il ritorno in famiglia di persone anziane non autosufficienti. La Regione concederà un sostegno economico alle famiglie – sotto forma di buono di servizio (voucher) – riservato alla retribuzione di un assistente familiare preposto alla cura di soggetti anziani ultrasettantacinquenni affetti da grave disabilità o invalidità 100% conviventi con la famiglia e presso la stessa residenti, attraverso i comuni. L’intervento è rivolto agli anziani ultrasettantacinquenni non autosufficienti e persegue misure finalizzate al concorso delle spese sostenute dalla famiglia per la retribuzione di un assistente familiare iscritto all’albo degli assistenti familiari/badanti, preposto alla cura dei soggetti sopra indicati ed eventuali misure atte a favorire la permanenza o il ritorno in famiglia degli stessi, quale alternativa al ricovero presso strutture residenziali. La persona anziana assistita deve: a) avere compiuto i 75 anni di età alla data di scadenza dell’avviso pubblico; b) essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario. Per i nuclei familiari composti da cittadini stranieri, il beneficiario e il familiare richiedente dovranno essere titolari di carta di soggiorno; c) essere stato dichiarato disabile grave o invalido al 100%. Tale stato dovrà essere certificato dalle autorità competenti; d) di essere residente in un Comune della Regione Siciliana. Per accedere al voucher è necessario presentare al Comune di residenza del beneficiario una certificazione ISEE, valida alla data del 15/01/2019, con un valore massimo di € 7.000,00 (ISEE ) dell’intero nucleo familiare. 3.Possono presentare domanda esclusivamente c/o il Comune di residenza: a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita; (All.1) b) familiari, entro il 4° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo e che siano residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; (All.2) c) il figlio non convivente che, di fatto, si occupa della tutela della persona anziana purchè sia residente nello stesso Comune del beneficiario e che siano residenti nel territorio regionale da almeno un anno alla data di presentazione della domanda; (All.3) Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità sia dell’anziano no autosufficiente, sia del· familiare richiedente, ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 445/2000; Attestato ISEE dell’intero nucleo familiare valido alla data del 15/01/2019, rilasciato dagli Uffici abilitati· per favorire la correttezza dell’autocertificazione da presentarsi in materia , si rammenta che i criteri per l’individuazione della composizione del nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISEE SONO STABILITI DALL’Art. 1 del DPCM n.24/01; Certificazione, rilasciata dagli uffici competenti, dalla quale risulti che l’anziano è stato dichiarato invalido· al 100% o disabile grave. La presentazione della predetta domanda documentazione è obbligatoria ai fini dell’ammissione al beneficio. Le istanze corredate della relativa documentazione verranno trattenute e custodite presso l’Ufficio Comunale competente. Prestazioni Le prestazioni acquistabili con il voucher, finalizzate al mantenimento delle persone nel loro ambiente naturale di vita e relazione, consistono in: Levata assistito con passaggio dell’utente letto/carrozzina e viceversa;· Vestizione/svestizione assistito;· Spostamento nell’ambito domestico per soddisfacimento bisogni fisiologici fondamentali;· Igiene personale sia ordinaria che straordinaria;· Frizioni cutanee e mobilizzazione passiva su indicazione sanitaria;· Accompagnamento fuori dalla propria abitazione ai fini della risocializzazione e della riattivazione· motoria; Disbrigo pratiche e collegamento con altri servizi;· Igiene dell’ambiente domestico;· Igiene cambio della biancheria;· Igiene del vestiario, stiratura e piccoli lavori di cucito;· Approvvigionamento generi di prima necessità;· Preparazione e/o somministrazione del pasto a domicilio;· Preparazione e supervisione terapie orali su indicazione sanitaria.· Tutela della privacy I dati dei quali l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro entra in possesso, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto della vigente normativa D.lgs n.196/03. Responsabile del procedimento Ai sensi della L.241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso è il Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali nella persona del Dirigente Generale. Informazioni sull’Avviso Si possono ottenere informazioni sul presente Avviso con il sistema delle FAQ attraverso il sito istituzionale dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro. Le istanze dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di San Cataldo entro il termine perentorio del 25/01/2019.