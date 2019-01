SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha deliberato la fissazione delle scadenze per la Tari 2019. Tale proposta per il consiglio comunale è stata messa a punto dalla Giunta in considerazione del fatto che il Comune di San Cataldo ha avviato la procedura per la dichiarazione di dissesto finanziario per cui appare necessario evitare danni finanziari all’ente comunale. L’esecutivo ha sottolineato come una delle principali criticità che hanno determinato l’avvio della procedura di dissesto, che fa seguito alla precedente procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è costituita dall’utilizzazione cronica da quattro anni dell’anticipazione d tesoreria, indizio di una difficoltà da parte dell’ente a incassare i propri crediti ed in particolare i tributi locali e, nell’ambito degli stessi, in modo più rilevante la Tari. Per questa ragione è stato ritenuto necessario avviare la procedura per la riscossione della TARI 2019, al fine di evitare di arrecare danni finanziari all’Ente, per cui, nelle more della definizione del budget finanziario e della tariffa Tari 2019, la riscossione della Tari sarà articolata mediante il versamento di sei rate di acconto, da quantificare in misura percentuale pari all’80% dell’importo dovuto dai contribuenti a titolo di Tari per l’anno 2018. Sarà rimandata successivamente all’approvazione delle relative tariffe Tari per l’anno 2019 – la definizione di quanto rimane da versare a conguaglio da parte dei contribuenti, stabilendo che, nell’ultima rata dovuta a titolo di saldo Tari 2019, verrà effettuato il calcolo dell’importo effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l’anno 2019. Pertanto la Giunta ha fissato le rate e le scadenze della TARI dovuta per l’anno 2019, in numero complessivo di 7 rate, di cui numero 6 rate in acconto, con le seguenti scadenze: la prima entro il 28 febbraio, la seconda 31 marzo, la terza 30 aprile, La quarta 31 maggio, la quinta 30 giugno, la sesta entro il 31 luglio, mentre la settima rata, relativa al conguaglio TARI dovuto per l’anno 2019, dovrà essere versata entro il 31 Dicembre 2019. Al contribuente comunque sarà data facoltà di provvedere al versamento delle rate in acconto in un’unica soluzione con scadenza 31 Marzo 2019, tenuto conto delle tariffe TARI anno 2019. Il tutto per evitare danni finanziari all’Ente. La delibera è stata infine dichiarata immediatamente esecutiva.