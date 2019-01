SAN CATALDO. La presidente del consiglio comunale Roberta Naro ha convocato per la giornata di domani 29 gennaio alle 9,30 il consiglio comunale presso l’aula Consiliare del Comune. La convocazione è in seduta ordinaria. Uno solo, ma importantissimo il punto all’ordine del giorno. Si tratta della proposta per il consiglio comunale del dissesto finanziario ai sensi dell’ex art.244 e seguenti del decreto legislativo 267/2000. In precedenza, era stata la Giunta ad approvare il provvedimento con il quale veniva proposto il dissesto finanziario al consiglio comunale. Il Comune di San Cataldo presenta una situazione finanziaria alquanto critica, per cui l’amministrazione comunale ha deciso di approvare la proposta di dissesto la cui discussione passerà domani in consiglio comunale per l’eventuale definitiva approvazione.