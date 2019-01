SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha messo a punto l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse per la programmazione dell’attività denominata “Università della Terza Età” per l’anno 2019. L’Amministrazione Comunale chiede la collaborazione a titolo gratuito delle associazioni presenti sul territorio per la realizzazione di un corso di formazione per adulti (“Università delle terza età”). Sono state invitate le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni legalmente costituite, aventi sede legale e operativa a San Cataldo e che operano in favore della collettività Sancataldese senza alcun scopo di lucro o di propaganda politica e con esperienza in attività similari in favore di anziani , a voler presentare qualora interessate manifestazione d’interesse alla realizzazione del “Corso”. Per la realizzazione dell’ attività si richiede la collaborazione gratuita. L’ Ente comunale metterà a disposizione delle Associazioni partecipanti i locali e l’organizzazione dovrà impegnarsi a pubblicizzare l’attuazione dell’iniziativa evidenziando negli appositi manifesti che la stessa si realizza mediante collaborazione gratuita con il Comune. Le associazioni interessate dovranno far pervenire istanza della propria manifestazione d’interesse corredata della copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità. entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 gennaio al Protocollo Generale del Comune di San Cataldo San Cataldo, Piazza Papa Giovanni XXIII – 93017 San Cataldo – tramite servizio postale con raccomandata A/R, a mezzo agenzia di recapito autorizzata ovvero tramite consegna a mano.