SAN CATALDO. E’ in programma venerdì 1 febbraio alle ore 20 la riunione pubblica settimanale del M5S. La riunione è aperta a tutta la cittadinanza e al suo interno è possibile partecipare in maniera attiva e propositiva alla vita politica cittadina. Nel corso dell’assemblea cittadina, che si svolgerà al Bar Lumiere in via Babbaurra si discuterà dell’organizzazione delle attività del M5S a San Cataldo.