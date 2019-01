SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha approvato il programma di lavoro relativo ai cantieri di servizio per l’anno 2019 avanzando istanza di finanziamento alla Regione. Questo consentirà di sbloccare i cantieri permettendo ai lavoratori di proseguire la propria attività nei cantieri di servizio nei quali sono impegnati al servizio del Comune con progetti specifici. La Giunta ha messo a punto il programma di lavoro che va trasmesso entro il prossimo 15 febbraio alla Regione per la richiesta del relativo finanziamento. La Giunta ha poi approvato il progetto programma di lavoro relativo ai cantieri di servizio per l’anno 2019. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo.