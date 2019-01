Nel girone A di Promozione, sconfitta casalinga per il Vallelunga che ha perso 1-2 al cospetto dell’Olimpica Akragas. E’ stato comunque un buon Vallelunga quello uscito battuto contro gli agrigentini. Dopo il vantaggio degli ospiti con Castaldo, è stato il Vallelunga a trovare il momentaneo pari con l’esordiente vallelunghese Luca Insinna che ha realizzato la rete del momentaneo pari. Poi, nuovo e definitivo vantaggio agrigentino con Falsone. In ogni caso, al di la della sconfitta, per il Vallelunga la partita odierna è stata caratterizzata dal fatto di aver schierato ben 5 giocatori di Vallelunga di cui 3 juniores che hanno dato il massimo possibile contro una grande del calcio siciliano come l’Akragas. Con la sconfitta odierna, dopo 19 giornate, il Vallelunga ha 24 punti in classifica ed occupa il nono posto.

PROMOZIONE GIRONE A – 19^ Giornata

Balestrate – Salemi 1930 0-0 giocata sabato

Casteltermini – Cinque Torri Trapani 2-1

Don Bosco Partinico – Oratorio S. Ciro e Giorgio 0-1

Kamarat – Football Club Gattopardo 1-0

Libertas 2010 – Albatros Fair Play 1-4

Vallelunga – Olimpica Akragas 1-2

Villabate – Monreale 0-2

Vis Borgo Nuovo – Don Carlo Misilmeri 0-1 giocata sabato

Classifica

Salemi 1930 45

Oratorio S. Ciro e Giorgio 45

Don Carlo Misilmeri 44

Monreale 37

Casteltermini 35

Olimpica Akragas 33^

Albatros Fair Play 33

Cinque Torri Trapani 31

Vallelunga 24

Balestrate 23

Don Bosco Partinico 22

Kamarat 16

Villabate 15^

Football Club Gattopardo 14

Libertas 2010 13

Vis Borgo Nuovo 3

^Un punto di penalizzazione