MUSSOMELI – In vista della Giornata della Memoria di domenica 27 gennaio, l’Anpi “Bella Ciao” di Mussomeli, nei prossimi giorni, allestirà una mostra presso i locali della Camera del Lavoro, in via Palermo 11, per ricordare e commemorare la terribile tragedia dell’Olocausto. Sarà un’occasione per ricordare le vittime dell’Olocausto e di tutti i prigionieri dei campi di concentramento, riflettendo sul ruolo attivo che ebbe il regime fascista nelle vicende storiche di quel periodo. Si tratta di un evento fortemente voluto e programmato da tempo dalla sezione Anpi “Bella Ciao” di Mussomeli che si focalizzerà, innanzitutto, sulle testimonianze fotografiche e documentali di quel tragico periodo storico. “Con vivo interesse – si legge in una nota – la sezione “Bella Ciao” rende noto l’invito ricevuto dal presidente provinciale Anpi Giuseppe Cammarata a partecipare all’iniziativa organizzata dalla Prefettura e dall’USR (Ufficio Scolastico Regionale) di Caltanissetta che si terrà venerdì 25 gennaio, alle ore 9.30, presso l’aula Magna “B. Giuliana” del Liceo “R. Settimo” di Caltanissetta, quale attenzione tangibile mostrato dal Prefetto e dal Dirigente scolastico provinciale per l’attività culturale svolta da tutte le sezioni Anpi del territorio, frutto di un impegno costante a difesa della Democrazia e della Costituzione. La sezione “Bella Ciao” sarà ben lieta di partecipare a tutte quelle iniziative che saranno poste in essere da istituzioni, associazioni, scuole, gruppi informali, nella consapevolezza che: “Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare” (Liliana Segre, senatrice a vita della Repubblica Italiana)”.