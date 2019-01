MUSSOMELI – Il referente del comitato Viabilità Negata del Vallone, Ciccio Amico, ha pubblicato sul social alcune foto della frana in contrada Marcatonuovo sulla strada provinciale 16 MUSSOMELI VILLALBA VALLELUNGA, precisando che il mezzo meccanico dell’impresa Corbetto era già al lavoro per permettere il passaggio degli autobus degli studenti. “La situazione è molto critica – continua ancora Ciccio Amico – c’è un fronte di frana di 70 metri per almeno 300 metri circa. Grazie agli interventi della ex provincia oggi si può passare, c’è bisogno di un sopralluogo urgente della protezione civile per un intervento serio radicale e incisivo. Faccio appello agli organi competenti di intervenire subito”.