MILENA. Nel paese delle “Robbe” gli ultimi dieci precari in servizio al Comune hanno anche loro sottoscritto il contratto a tempo indeterminato che ne ha sancito la stabilizzazione lavorativa. Un importante risultato, quello raggiunto dall’amministrazione comunale che ha inteso elogiare gli stessi dipendenti che in questi anni di precariato hanno sempre portato avanti il proprio lavoro al servizio dell’ente comunale. La firma è avvenuta in presenza, oltre che del sindaco Claudio Cipolla, anche dell’ex sindaco Peppuccio Vitellaro. I dieci dipendenti che hanno firmato il contratto a tempo indeterminato sono stati: Tommaso Chiparo, Giorgio Mantione, Giuseppe Palumbo, Giuseppe Falcone, Giuseppe Virciglio, Mariella Geraci, Giuseppe Tona, Anna Maria Manta, Rosetta Provenzano ed Enzo Vitello.