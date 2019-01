Sempre piu’ italiani colpiti dall’influenza: nella settimana delle feste natalizie, dal 24 al 30 dicembre 2018, sono state infatti 256.000 le persone costrette a letto per il mal di stagione. L’ultima stima arriva dal bollettino Influnet dell’Istituto superiore di sanita’, nel quale si rileva come continui a crescere in Italia il numero di casi da sindrome influenzale. Il livello di incidenza in Italia, sottolinea il bollettino settimanale per la sorveglianza epidemiologica delle sindromi influenzali, e’ pari a 4,2 casi per mille assistiti. Colpiti maggiormente i bambini al di sotto dei cinque anni in cui si osserva un’incidenza pari a 11,2 casi per mille assistiti. Il numero di casi stimati nella settimana natalizia e’ dunque pari a circa 256.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 1.501.000 casi. P.A. di Trento, Marche, Abruzzo, Campania e Sicilia le Regioni maggiormente colpite.