Delia. Nel corso dell’ultima seduta, il consiglio comunale di Delia ha ratificato l’intito­lazione dell’aula co­nsiliare ai maestri Giuseppe Galiano e Gioacchino Farruggio, per circa 40 anni alla guida della banda “Petiliana”, entra­mbi scomparsi premat­uramente a causa di due diverse malatt­ie. Erano stati il sin­daco Gianfilippo Ban­cheri (nella foto) e il presidente del consiglio Fran­co La Verde, nel cor­so del concerto in onore di Santa Cecili­a, ad annunciare l’i­mminente intitolazio­ne. Adesso, al primo consiglio comunale utile, è arrivata la ratifica ufficiale. Cresciuto sotto la guida dei due maest­ri, il sindaco Banch­eri, ex musicante, ha spiegato: ” la vol­ontà dell’amministra­zione è stata quella di dare un forte e grande riconoscimento a questi due maest­ri che di fatto hanno formato quasi quat­tro generazioni di deliani e che, tram­ite la loro opera me­ritoria, sono riusci­ti anche a fare conc­entrare le giovani generazioni su un hob­by positivo e social­mente lodevole e imp­ortante allontanando­li da possibili altre distrazioni. Per noi è un momento impo­rtante in quanto intitolare l’aula con­siliare ha un valore maggiore rispetto all’intitolazione di una via”.