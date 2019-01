Si è svolto ieri con un grande successo il concerto “Capodanno da Oscar, omaggio a Ennio Morricone” della Giovane Orchestra Sicula al Teatro Comunale Regina Margherita, organizzato dal Comune di Caltanissetta in collaborazione con l’AEDE di Caltanissetta e la Giovane Orchestra Sicula. Per il notevole afflusso di pubblico e per alcuni disguidi nella distribuzione dei biglietti d’ingresso gratuiti, molte persone non hanno potuto assistere all’evento e per questo motivo l’assessore alla cultura del Comune di Caltanissetta Pasquale Tornatore, domenica sera dal palco del teatro, si è detto dispiaciuto per chi non è riuscito ad entrare in sala, così come il direttore artistico della Giovane Orchestra Sicula Raimondo Capizzi, che ha assunto l’impegno, insieme all’amministrazione comunale, di replicare il concerto a breve, possibilmente entro febbraio.

L’ingresso era gratuito e gli inviti, la cui distribuzione era prevista per le 18,30, si sono immediatamente esauriti. Oltre ai familiari degli orchestrali arrivati in numero maggiore del previsto, altri inviti sono stati rilasciati ai rappresentanti dell’Associazione Aede che nella serata ha conferito una borsa di studio alla Gos. Certamente dispiace che la grande aspettativa dei nisseni per il concerto ha comportato questo disguido. Comprendiamo che non si può cancellare l’amarezza di chi è rimasto fuori pur essendosi presentato alle 18,30 al botteghino per questo si e deciso di riparare questo disguido per quanto possibile. Con questo concerto Caltanissetta ha dimostrato un grande interesse per la musica d’orchestra, e fa ben sperare per la partecipazione dei nisseni anche per i prossimi appuntamenti di musica classica della stagione teatrale diretta da Aldo Rapè, a cura dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Caltanissetta.

Il concerto “Capodanno da Oscar, omaggio a Ennio Morricone” della Giovane Orchestra Sicula al Teatro Comunale Regina Margherita è stato trasmesso in diretta Facebook dalla pagina Facebook del Teatro Comunale Regina Margherita, ed è adesso visibile all’indirizzo:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=778668159175511&id=972926816106257