L’IISS “S. Mottura” è stato scelto dalla casa di produzione cinematografica “WILDSIDE” per effettuare un casting finalizzato alla selezione di giovani ragazzi da coinvolgere in una serie televisiva di prossima produzione. La “Wildside” è una delle società di produzione più importanti e attive che ha firmato lavori quali “La mafia uccide solo d’estate”, “The Young Pope” e il fortunato progetto de “L’Amica geniale”, tratto dalla quadrilogia di Elena Ferrante.

La nostra scuola ha accolto positivamente l’invito della suddetta casa cinematografica che, lo scorso 30 novembre, ha inviato, in sua rappresentanza, due addetti del proprio ufficio casting, con il ruolo di assistenti del Direttore. I provini, tenutisi nella sala di registrazione dell’Istituto e rivolti a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni, hanno avuto ciascuno una durata di circa 10 minuti nel corso dei quali è stato chiesto, ad ognuno, di fare una breve presentazione di sé. I ragazzi hanno inoltre recitato alcune battute proposte loro dagli operatori casting con lo scopo di testare, in maniera approssimativa, le doti recitative dei potenziali attori. In seguito, sono state scattate delle foto, da svariate angolazioni e sotto diversi profili, alla ricerca di volti che avessero una certa somiglianza con gli attori professionisti che prenderanno parte alla serie televisiva.

Ma perché la città di Caltanissetta e l’Istituto “S. Mottura”?

La scelta di venire ad effettuare la selezione nella nostra scuola è dipesa molto dalla buona nomea di cui essa gode e dall’apertura della stessa a recepire e ad accogliere iniziative di tal genere. I due selezionatori hanno, inoltre, affermato di avere effettuato casting in diverse città, ma di essere attratti, in particolare, dai piccoli centri dell’entroterra siciliano, come Caltanissetta o i paesi delle Madonie, in quanto meno frequentati dal Cinema e potenzialmente ricchi di volti particolari e non convenzionali. Dei circa quaranta allievi che si sono sottoposti al casting, ne sono stati selezionati due che hanno effettuato un ulteriore provino, tenutosi a Palermo in data 17 dicembre 2018, in occasione del quale è stato chiesto loro di recitare una parte inviatagli preventivamente.

Non sappiamo se i nostri ragazzi ce la faranno, di certo noi ce lo auguriamo, ma al di là dell’esito, questa è stata per loro un’esperienza nuova e stimolante di cui terranno sempre vivo il ricordo.

Alunno: Samuele Vullo

Classe VA

Supervisore: Prof.ssa Stefania Mastrosimone