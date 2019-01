CAMPOFRANCO. S’è svolta all’interno del Presepe Vivente di Campofranco, nella grotta della Natività, la cerimonia di consegna delle targhe ricordo ai giovani campofranchesi che hanno conseguito la Laurea nelle sessioni primaverili ed autunnali del 2018. La cerimonia ha visto la presenza di quasi tutti i 21 laureati. Questi i neo dottori e l’indirizzo di Laurea: Mattia Di Giovanni (Scienze Infermieristiche); Francesco Cirlincione Palumbo (Scienze Infermieristiche); Leslie Maria Scozzaro (Scienze Infermieristiche); Emanuele Falletta Scienze della Difesa e della Sicurezza; Mattia Scroppo (Biotecnologie); Jennifer Tulumello (Economia e Finanze); Eleonora Maria Lo Piparo (Lingue e Letterature Straniere); Valentina Di Carlo (Scienze Religiose); Renata Lamattina (Scienze tecniche delle attività motorie e preventive); Mauro Liuzzo (Ingegneria Gestionale ed Informatica); Beatrice Nicastro (Lettere); Loris Mendola (Ingegneria Elettronica); Ludovica Baldone (Mediazione Linguistica); Martina Nuara (Scienze e Tecniche Psicologiche); Benedetto Bonacotta (Economia Aziendale); Diletta Schillaci (Mediazione Linguistica e Culturale in ambito imprenditoriale); Alessia Virciglio (Economia Aziendale); Giuseppe Mattina (Scienze dell’educazione); Giulia Adamo (Architettura – Magistrale); Giuseppe Piparo (Ingegneria Energetica e Nucleare – Magistrale). Anche il maresciallo dei carabinieri di Campofranco tra i premiati, Simone De Kunovich Vettore (nella foto) per la sua laurea in Scienze Giuridiche della Sicurezza.