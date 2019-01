CAMPOFRANCO. Nuovo comitato di gestione dell’asilo nido con Maria Teresa Adamo presidente. A renderlo noto è stato il sindaco Rino Pitanza. Il primo cittadino campofranchese ha nominato il nuovo comitato di gestione dell’asilo nido di Campofranco a seguito delle indicazioni avute dalle forze politiche, sindacali, dei lavoratori e dei genitori: Benedetto Bonacotta e Arianna Giuliano per la maggioranza consiliare; Elisabetta Mazzara per la minoranza; Rosario Pera per le organizzazioni sindacali; Camilla Schifanella e Maria Teresa Adamo per i genitori; Liliana Falletta per il personale Assistente; Gaetana Schillaci per quello inserviente e Rosalia Pera nella sua qualità di coordinatrice. Nella seduta di insediamento, il Sindaco ha proposto la figura di un genitore quale presidente del comitato di gestione e ad unanimità di voti espressi pubblicamente è stata nominata a rivestire tale carica la signora Maria Teresa Adamo alla quale il sindaco ha augurato i migliori auguri per un proficuo lavoro per una importante struttura che Campofranco può vantare.