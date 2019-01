CALTANISSETTA – Una notte particolare, una notte “romanzesca”: sospesi tra la magia di Caltanissetta imbiancata e l’enorme sforzo di forze dell’ordine, Vigili del fuoco e Croce Rossa di prestare soccorso a chi è rimasto bloccato, in panne o ha avuto problemi legati al meteo inclemente. L’equipaggio del Fatto Nisseno On the Road (composto da Michele Spena e Donatello Polizzi) a partire dalle 21.45 per quasi sei ore ha percorso la città per raccontare rigorosamente in DIRETTA, una notte particolare: il lavoro dei Vigili del Fuoco (l’intervento sulla Ss 626, anche aiutando un bambino diabetico in difficoltà), l’impegno della Croce Rossa (visita alla sala operativa e collaborazione” indiretta per alcuni soccorsi), la disponibilità della polizia (che oltre a soccorsi ardui, non hanno neanche esitato a montare le catene di automobilisti poco pratici), il “passaggio” al vice sindaco Felice Dierna per la chiusura del Palmintelli che era misteriosamente aperto, il supporto di Davide Cansirro (membro occulto dell’equipaggio), l’incessante colloquio con le migliaia di persone che hanno seguito la diretta e tutte le situazione improvvise che si sono palesate dinanzi alla telecamera. Un reportage live, narrato con ironia, con passione e al …gelo.

Neve su Caltanissetta, insieme al Fatto Nisseno On The Road Pubblicato da Il Fatto Nisseno su Venerdì 4 gennaio 2019