CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Cercasi candidati a sindaco in città. La strada per trovare un candidato alla successione di Giovanni Ruvolo non è per niente facile.

Durante questi mesi i “no grazie” sembrano siano stati diversi.

Soltanto un gran parlare “da bar” o discorsi veri??. Nel corso del 2018 le voci di corridoio su possibili candidati si sono sprecati ed i nomi tirati in ballo sono diversi. Giarratana, Messana, Gumina, Aiello e lo stesso Ruvolo per il secondo mandato.Per i 5 stelle si attende a giorni l’esito del voto in rete.

Candidature incerte, sognate e pensate da chi dice di avere a cuore le sorti della città, ma che di fatto dividono partiti, movimenti, associazioni, liste e persino coalizioni, premesso che esistano ancora.

Insomma, per dirla con un proverbio, ” mai fidarsi due volte della stessa persona se è stata capace di fare male una volta…. ne sarà capace sempre.

Il tempo scorre ed entro metà Aprile si dovrà o forse si potrà sapere se la città avrà dei bravi e capaci canditati a sindaco ed al consiglio comunale oppure saremo amministrati da un commissario governativo per rinuncia di chiunque ad esporsi.

Chiudo avendo voglia di parlare della mia caltanissetta, ma è lungo il ricordo ma sempre vivo….

_Città senza storia, città piena di storia.

, _Città in cui il campanilismo è stato ed è solo sfottò e mai cattiveria, ove l’integrazione degli abitanti della provincia prima ed ora degli extra comunitari ora convive senza problemi.

_Città operosa fino ai tempi delle miniere, dormiente durante il sacco delle costruzioni.

_Città di pensatori ove molti discorsi andavano a finire nei libri di letteratura.

_Città dove la gioventù era ed è molto bella per aver preso il meglio degli abitanti, ma che ora purtroppo va via.

_Città dove nacque la Democrazia cristiana che si può criticare ma di cui non si può dire che non sia stata una nobile idea.

_Città di elaborazione politica ed istituzionale in tutti e ad ogni livello.

_Città dove nacque, purtroppo, anche il “Sistema Montante”

_Città dove fortunatamente un ottimo Procuratore della repubblica seppellira “il Sistema Montante”.

Ed allora

_Chi è che si prende l’onere di diventare primo cittadino??

_Come capisco che non si trovino candidati??

Salvatore giovenco