CALTANISSETTA -Lunedì 28 gennaio a Caltanissetta, presso la libreria Ubik, alle ore 18.30 Luca Bianchini presenterà il suo ultimo romanzo ” SO CHE UN GIORNO TORNERAI” ed. Mondadori. Anita Donisi intervisterà l’autore.

Luca Bianchini è uno degi scrittori italiani più amati dalle donne, ma è anche sceneggiatore di grandi film. Tra i suoi libri più famosi ci sono: Siamo solo amici del 2011, Io che amo solo te del 2013 e Nessuno come noi del 2017.

Classe 1970, Luca Bianchini è nato a Torino anche se ormai si è trasferito a vivere a Gubbio. Dopo la maturità scientifica, Bianchini ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi all’università e ha deciso di frequentare la facoltà di lettere moderne. Contestualmente, però, ha deciso anche di lavorare e così ha cominciato a prendere parte a dei casting come attore e modello. Per ben 30 anni, inoltre, Luca Bianchini ha vissuto a Nichelino, in provincia di Torino, anche se poi ha deciso di fare un’esperienza a Londra per imparare meglio la lingua. Nella sua vita, ha svolto tantissimi lavori tra cui l’intervistatore telefonico, ma anche il redattore filatelico per la Bolaffi. Ha anche lavorato per tantissime agenzie pubblicitarie curando anche le campagne per marchi importanti come Fiat, Tim, Piaggio e ancora Ferrero e Pagine Gialle. Ben presto, però, si è reso conto che la sua passione fosse legata alla scrittura e così ha cominciato scrivendo la sceneggiatura di un film, Santa Maradona, girato nel 2001 dal regista Marco Ponti con cui aveva scritto anche la sceneggiatura del cortometraggio Kissing Paul Newman.

L’esordio letterario di Luca Bianchini, però, avviene con il romanzo Instant Love a cui ha lavorato per circa un anno e mezzo, scrivendo tra Torino e Trequanda, in provincia di Siena e che poi venne pubblicato da Mondadori nel 2003, tradotto anche in tedesco e in spagnolo. Dal libro è stato tratto anche un film, con protagonista Franco Angeli, girato invece sempre dall’amico Marco Ponti. Tra i suoi libri più celebri ci sono anche La cena di Natale sequel di Io che amo solo te da cui è stato tratto anche il film con Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti, e Nessuno come noi del 2017.

Ad averlo scoperto radiofonicamente è stato il talentuoso Fiorello che nel programma, Viva Radio 2 l’ha ospitato diverse volte e proprio grazie al one man show siciliano ha sostenuto anche un provino in radio dopodiché gli è stato affidato un programma dal titolo Colazione da Tiffany che poi è divenuto semplicemente Tiffany. Su Instagram ha più di 40mila followers.