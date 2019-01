CALTANISSETTA – Una delegazione della Real Maestranza e’ stata ricevuta dal nuovo Prefetto di Caltanissetta S. E. Cosima Di Stani, un incontro cordiale durante il quale si è visto un interesse speciale da parte del Prefetto per la nostra Settimana Santa è un apprezzamento per la Real Maestranza icona della città di Caltanissetta con una importante presenza socio culturale.

La delegazione nissena era composta dal presidente Giuseppe Tumminelli, dal vice presidente Angelo Palermo , dal consigliere Salvatore Dimauro, dal Capitano in carica Filippo Aleo ,dai Capitani emeriti Francesco Riggio, Angelo Iannello, Giuseppe Giordano, Pasquale Tramontana, Sebastiano Garzia, Salvatore Ciotta, Gioacchino Ricotta e dal gran cerimoniere Gianni Taibi.