CALTANISSETTA – Permangono le condizioni meteo avverse con la possibilità di nevicate sulla Sicilia così come comunicato nel bollettino del dipartimento regionale della Protezione civile valido per le prossime ore fino alla mezzanotte di venerdì 4 gennaio.

Queste le indicazioni fornite dal dipartimento: “Nevicate sulla sicilia settentrionale inizialmente a quote superiori a 600-800 metri con quota neve in generale e progressivo calo fino a 200-400 metri e con locali possibili sconfinamenti fino al livello del mare con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montane; venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali possibili mareggiate sulle coste esposte”.

Si raccomanda massima prudenza alla guida e di limitare gli spostamenti in caso di nevicate o ghiaccio sulle strade. In tali evenienze saranno attivi mezzi spargi sale.