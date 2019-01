Un inizio di stagione promettente per i giovanissimi atleti della Accademia Dragon Gym di Caltanissetta che domenica 27 gennaio a Melilli in provincia di Siracusa in occasione del master regionale promosso dalla KOMBAT LEAGUE.

Sono stati tre i combattenti che hanno difeso i colori della scuola: Andrea Grillo, Angelo Iacona e Matteo Lo Cascio. Guidati dal loro maestro Calogero Palmeri (campione del mondo di muay thai e allievo diretto del conosciutissimo Master Salvatore Abate fondatore circa 20 anni fa’ della Dragon) i giovanissimi ‘draghi’ si sono laureati campioni regionali nelle loro rispettive categorie.

Il primo a salire sul quadrato è stato Matteo Lo Cascio, continua la sua maturazione, che ha dovuto disputare ben tre incontri per arrivare in finale, vincendo nettamente ai punti contro tutti gli avversari che si sono presentati a centro del tatami.

Andrea Grillo vince ai punti nel suo esordio nel contatto pieno a soli 14 anni contro un avversario molto più esperiente. L’atleta per tutte le riprese dimostra un livello tecnico e fisico altissimo piazzando duri e precisi colpi .

Angelo Iacona 16 anni, categoria 60kg ,per finire in bellezza al suo 5 incontro a contatto pieno chiude subito la pratica alla prima ripresa facendo intervenire l’arbitro per ben due volte facendo contare il suo avversario per poi fermare l’incontro visto l’impossibilità di poter continuare dopo i duri colpi ricevuti. Iacona, migliora incontro dopo incontro prevedendo una veloce scalata delle classifica della classe N, cioè i dilettanti che combattono con protezioni, riuscendo a breve ad iniziare il suo percorso nella classe C, i dilettanti che combattono senza protezioni. L’ACCADEMIA DRAGON GYM insieme alla Caltanissetta Boxe guidata dal tecnico riconosciuto dalla federazione pugilistica italiana Salvatore Abate ha avviato un nuovo progetto di ulteriore evoluzione degli sport. Il prossimo impegno è in programma il 14 febbraio a Catania per un altro importante evento che vedrà presenti scuole di tutta Italia.