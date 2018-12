CALTANISSETTA – Venerdì 7 dicembre sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana il bando di gara per l’affidamento dell’impianto sportivo di tennis di villa Amedeo.

“L’amministrazione comunale ribadisce l’intenzione di mantenere in città l’organizzazione del Challenger Atp di Caltanissetta. Il bando prevede infatti che qualunque soggetto si aggiudichi la gestione dovrà mettere a disposizione tutto l’impianto per il torneo Atp organizzato dal ‘Tennis club Caltanissetta’. Inoltre il Comune di Caltanissetta conferma sin d’ora l’intenzione di garantire il contributo economico per la manifestazione del prossimo anno. Alla luce di questi elementi il Challenger Atp può essere perfettamente organizzato dal ‘Tennis club Caltanissetta’, indipendentemente dalla titolarità della gestione degli impianti”.

“I campi da tennis di villa Amedeo sono un patrimonio per gli sportivi e la città, l’amministrazione comunale al fine di tutelarlo sta operando attraverso un bando che prevede il pagamento di un canone annuale e la fruibilità di progetti anche di carattere sociale, così com’è stato fatto per gli altri impianti già dati in gestione e per gli altri in fase di affidamento”