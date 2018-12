Questa mattina il presidente del Tennis Club Villa Amedeo Caltanissetta Gianluca Nicosia, insieme a tutti i componenti della Giunta ed i soci della struttura, ha tenuto una conferenza stampa in merito alla missiva pervenuta dal comune di Caltanissetta che chiede la somma di 110mila euro.

Il Presidente Nicosia ha esplicitamente chiarito una serie di punti: “La lettera contravviene all’accordo di fruibilità temporanea che era stato raggiunto con il sindaco Ruvolo e l’assessore Campione. Eravamo stati collaborativi nell’adempiere alle loro richieste su progetti sociali e possibilità di utilizzo della struttura da parte dei cittadini. Adesso spunta questa lettera che con la quale ci vengono contestati alcuni requisiti e chiesta una somma enorme, senza specificare se con riferimento al pregresso, al presente o… futuro, come presunta inadempienza di canoni scaduti. Ma è evidente l’incongruenza: esiste una concessione, a chi è stata rilasciata? Quando? Il documento? Per noi fa fede il contratto di comodato gratuito”.

Nicosia sottolinea anche altri aspetti di questa vicenda che sembra destinata a finire in un contenzioso legale: “Abbiamo dato mandato all’Avvocato Maria Grazia Tomarchio che, oltre ad aver fatto rilevare l’inesistenza di un procedimento amministrativo, la settimana prossima risponderà a questa missiva; chi l’ha firmata si assumerà le responsabilità. Inoltre adesso è seriamente messo a repentaglio il Challenger che è bene ricordare è organizzato dal Tennis Club: non avendo una struttura “stabile” gli sponsor potrebbe ritirare il loro sostegno. Anche l’eventuale clausola del bando di affidamento che obbligherebbe l’aggiudicatario ad organizzare il torneo, non avrebbe senso. Il torneo, come sottolineato anche dal vice presidente Fit Regionale Giorgio Giordano, può essere organizzato solo dal TC Villa Amedeo che ha la titolarità dall’Atp. Onde evitare polemiche, noi siamo a favore del bando, anzi speriamo che esca quanto prima: noi vogliamo collaborare”.