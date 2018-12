SAN CATALDO. Una visita al parco minerario di Gabara è stata fatta da parte di Sandro Pappalardo, assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo. Presenti anche il dott. Mario Candore, dirigente generale Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e il dott. Bartolomeo Scibetta, dirigente del servizio 9 – servizio per il Territorio di Caltanissetta. Nell’occasione, l’amministrazione comunale, tramite il sindaco Giampiero Modaffari e l’assessore comunale al territorio e ambiente Angelo La Rosa, ha presentato i recenti lavori di valorizzazione archeologica e antropologica di una nuova discenderia. Lavori che hanno entusiasmato le istituzioni che hanno fatto visita al sito in questione. In particolare, l’assessore ha ha assunto impegno formale per rendere a breve Gabara luogo di prestigio turistico nel cuore della Sicilia, capace di raccontare e far rivivere una storia da non dimenticare. L’Amministrazione comunale ha illustrato all’assessore Pappalardo la potenzialità attrattiva del sito, reso unico grazie alla sinergia tra istituzioni e all’impegno impareggiabile dei lavoratori forestali.