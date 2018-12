CALTANISSETTA – Tradizionali auguri di fine anno alla Pro Loco. Nell’occasione il presidente Giuseppe D’Antona traccia il bilancio di un’annata particolarmente intensa per la Pro Loco nissena, sempre più impegnata nella promozione del territorio in contesti più ampi e con eventi di respiro nazionale. L’ultimo in ordine di tempo è quello che vede Caltanissetta protagonista a Fico Eataly di Bologna, il parco tematico dedicato al cibo più grande del mondo dove la Pro Loco sta promuovendo Caltanissetta, il suo territorio e le sue tradizioni con una serie di eventi tematici. I primi, svoltisi a settembre e novembre, dedicati alla città e alle tradizioni dolciarie – mentre nei prossimi mesi sono in programma eventi dedicati alla gastronomia locale e a marzo l’estrazione di 15 soggiorni premio a Caltanissetta.