Sabato pomeriggio 15 Dicembre dalle ore 16 alle 19,00 e domenica mattina 17 Dicembre dalle ore 10 alle 13 l’ITET (Istituto Tecnico Economico e Tecnologico) Rapisardi- Da Vinci di Caltanissetta apre le sue porte agli studenti dell’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado e ai loro genitori.

Le aule e i laboratori saranno aperti per permettere lo scambio di informazioni relative alle attività svolte all’interno dell’Istituto, conoscere i docenti, incontrare gli studenti che vivono il percorso formativo proposto ed esplicitato nel Piano dell’Offerta Formativa.

Ai giovani studenti e ai loro genitori sarà data occasione di poter conoscere i ragazzi e i docenti appena ritornati da Roma dove hanno partecipato alla Maker Faire , la principale Fiera delle invenzioni in campo scientifico e tecnologico . In tale circostanza gli studenti dell’ITET sono stati selezionati per presentare un loro progetto , che è stato presentato durante la trasmissione televisiva PORTOBELLO e che sarà possibile visionare durante l’Open Day.

Sarà possibile visitare i laboratori utilizzati quotidianamente dagli studenti iscritti all’INDIRIZZO INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI, l’unico presente nel territorio.

L’INDIRIZZO COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO offrirà, dal prossimo anno scolastico, anche l’opzione Tecnologie del legno nelle costruzioni . Agli studenti interessati (presso la sede in Via Filippo Turati) sarà possibile visitare i laboratori e confrontarsi coi docenti che forniranno ogni dettaglio su attività curriculari e di alternanza scuola-lavoro.

Saranno attivi anche i laboratori di Inglese, Francese e spagnolo , le tre lingue studiate nell’Istituto in particolare nell’INDIRIZZO TURISTICO dove si studiano tutte e tre le lingue straniere.

I docenti professionisti nel settore dell’economia , saranno a disposizione degli ospiti per illustrare il percorso di studi svolto nell’INDIRIZZO AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING E articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI che rappresenta per la Città di Caltanissetta una fucina di professionalità in campo economico da oltre 100 anni.

I genitori potranno, se vorranno, iscrivere i propri figli ai laboratori didattico-formativi che verranno organizzati nel mese di Gennaio e che daranno la possibilità di sperimentare la didattica utilizzata dai docenti dell’Istituto per creare un ambiente stimolante e produttivo.