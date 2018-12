MUSSOMELI – Il prossimo 13 dicembre, la Diocesi è convocata in Cattedrale a Caltanissetta per la solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da S. Em. Card. Angelo Becciu, Prefetto della Congregazione per la Causa dei Santi, che consegnerà alla Diocesi di Caltanissetta il decreto di Venerabilità di Mons. Giovanni Iacono, Vescovo di Caltanissetta (1921- 1956). Pertanto, il 13 dicembre, nella mattinata, nella chiesa Madre, alle ore 10, ci sarà una sola messa solenne e la festa di Santa Lucia verrà celebrata domenica 16 dicembre. Sabato prossimo alle ore 18, ci sarà la Messa e i Vespri solenni, mentre la domenica 16 dicembre, le celebrazionidelle sante messe avranno i seguenti orari: 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18. Alle ore 19,30 la tradizionale distribuzione della cuccìa nel Piazzale Madrice.