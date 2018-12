CALTANISSETTA – L’INPS di Caltanissetta comunica che, dal 1° gennaio 2019, si potrà accedere ai front-office (sportelli) siti in via Cavour 116 Caltanissetta e in via Palazzi 87 Gela, anche previa prenotazione telefonica e telematica.

Gli appuntamenti potranno essere richiesti chiamando il numero telefonico 0934 76247 – dal lunedì al giovedì dalle ore 8,15 alle ore 10,15, inviando una email all’indirizzoprenotazioni.caltanissetta@inps.it o prenotazioni.agenziagela@inps.it con l’indicazione delle generalità anagrafiche, recapito telefonico e motivazione della richiesta oppure, infine, utilizzando la apposita APP “INPSMOBILE”