La Giovane Orchestra Sicula celebrerà il suo quinto anno di attività con un concerto ufficiale che si terrà venerdì 28 dicembre presso il Teatro Marconi di San Cataldo. L’iniziativa, intrapresa per celebrare il primo concerto della GOS che avvenne proprio lì il 28 dicembre 2013, è inserita all’interno di un fitto programma di attività che si articoleranno tra questo mese e gennaio. Le prime due tappe si svolgeranno il 21 dicembre ad Agrigento, sullo sfondo dell’antico paesaggio della Valle dei Templi, e il 23 dicembre nel suggestivo scenario del Teatro Greco di Taormina, entrambe dirette dal maestro Alberto Veronesi.

Ma le due maggiori ricorrenze avranno luogo invece lo stesso 28 dicembre, con la celebrazione ufficiale dei cinque anni del progetto, e il 4 gennaio, in occasione del Concerto di Capodanno “Omaggio a Morricone” Città di Caltanissetta, presso il Teatro Margherita del capoluogo nisseno, un ricco programma che spazia dall’Ouverture del Nabucco di Giuseppe Verdi alle celebri musiche natalizie.

Le due ricorrenze più importanti saranno dirette questa volta da Raimondo Capizzi, giovane ventiduenne sancataldese fondatore della Giovane Orchestra Sicula che a oggi presenta un organico con più di 100 musicisti e un curriculum invidiabile, essendosi esibita in più di 40 concerti e classificata al primo posto per attività musicale nel centro-sud Sicilia.