CALTANISSETTA – Arrestato a Caltanissetta un cittadino nigeriano colpito da mandato di arresto europeo emesso dalle autorita’ tedesche. L’uomo, fermato nel corso di un controllo eseguito dai poliziotti della Squadra mobile e del Posto Polfer di Caltanissetta, e’ risultato essere Lucky Okhuegbe, 32enne di Benin City e residente a Caltanissetta, ma in atto senza fissa dimora, destinatario di una misura cautelare per i reati di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti. L’uomo ha tentato di allontanarsi, ma e’ stato inseguito, bloccato dagli agenti e condotto in carcere.