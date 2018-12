CALTANISSETTA – Esce oggi il bando per partecipare alla ventottesima edizione del Festival città di Caltanissetta che vedrà il ritorno in qualità di presidente di giuria di Giulio Rapetti in arte Mogol.

Si amplia quindi il ventaglio di possibilità per chi partecipa. Oltre a raggiungere la prefinale rai di Castrocaro per il primo classificato, l’organizzazione mette in palio uno stage gratuito di 15 giorni presso il Cet, centro tuscolano europeo, diretto da Mogol per il secondo classificato e la realizzazione di un demo video per il terzo classificato.

Per partecipare occorre scaricare il bando dal sito ufficiale della manifestazione www.festivalcittadicaltanissetta.it o dalla pagina fb e presentare un brano inedito in lingua italiana o dialettale della durata massima di 4 minuti ed inviarlo via mail a segreteria@festivalcittadicaltanissetta.it.I termini scadono il 15 Marzo 2019.

Saranno sedici i selezionati per le prefinali del 4 e 5 Aprile.