SAN CATALDO – Tutto pronto al centro commerciale “Il Casale” di San Cataldo per la “festa dei giocattoli”, iniziativa benefica a favore dei bambini meno fortunati. A partire dal 14 dicembre e fino al 23, sarà possibile portare giocattoli nuovi ed usati (in buono stato) presso il desk appositamente allestito dentro il Centro. I balocchi saranno puliti, confezionati e successivamente distribuiti ai bambini meno fortunati di San Cataldo e Caltanissetta. “Giocattolando” nasce dalla voglia di vivere a pieno lo spirito natalizio e di rendere più felice anche il Natale dei bimbi meno abbienti.

“Il Casale”, sempre più parte integrante del circondario, non solo come attività imprenditoriale e per i molti posti di lavoro che crea nel territorio, ma come realtà sinergica alla città. Già in passato erano state realizzate altre iniziative benefiche sul medesimo solco: l’attenzione verso i soggetti “deboli”.

Un modo apprezzabile e performante di coniugare solidarietà, Natale ed infanzia, secondo le indicazioni del vulcanico ed instancabile direttore, Calogero Sanfilippo.

Il centro si presenta per queste festività con il suo migliore vestito: negozi pieni, insegne dei grandi marchi che campeggiano, un’operatività logistica e di servizi da primato, rodata da anni di esperienza, senza trascurare le iniziative artistiche e ludiche per le molte famiglie che affollano il centro: un cartellone ricco di spettacoli ed iniziative per rendere sempre più confortevole “Il Casale”, ormai consolidata realtà del centro Sicilia.