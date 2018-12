CALTANISSETTA – Clima gioioso e propositivo nel consueto incontro del sindaco Giovanni Ruvolo e della Giunta, con le autorità locali (civili e militari) e con la stampa per il canonico scambio di auguri. L’evento si è svolto nella “rinnovata” Sala Gialla di palazzo del Carmine per la prima volta aperta al pubblico dopo i lavori di restauro; incontro impreziosito dall’esibizione di alcuni cantan ti(Alessio Giarratana, Alfonso Milazzo, Vittoria Sardo, Federica Marino, Gloria Gelsomino e Carla Favata) della scuola Mast 79 diretta da Mariangela Rizza.

Dopo il doveroso saluto alle autorità, il primo cittadino ha espresso il suo augurio: “Avevo piacere di accogliervi qui in un’idea di bellezza, nella Sala Gialla che riapriamo dopo il restauro. Lavoriamo per alimentare la speranza: serve la crescita culturale della città. Caltanissetta ha un fermento culturale che spesso non viene trasferito nell’immagine complessiva. I giovani che si stanno facendo coinvolgere da questo processo, saranno elementi innovativi, capaci di alimentare la speranza anche in noi adulti. I giovani in me hanno sempre riacceso questa speranza. C’è un fiorire di bellezza e positività. Auguri a tutti, questo Natale condividiamolo con gli affetti più cari, con la speranza che il 2019 sia migliore. Le istituzioni devono lavorare insieme, è un requisito fondamentale per dare al cittadino il senso della presenza dello stato. Questo è un territorio in cui sempre di più, sembra prevalere sempre più il senso dello stato contro il senso dell’interesse particolare. Questo è un segnale che i giovani sentono. Infine grazie alla Stampa, perchè è fondamentale come presidio alla democrazia: è pungolo e garanzia. Non sempre siete stati buoni con noi, grazie anche per questo. Chi amministra la cosa pubblica deve sentire il fiato sul collo, per tentare di fare sempre meglio. Chi vuole imbavagliare la stampa, vuole minare le basi della democrazia. Difenderò sempre la libertà stampa. Vi chiedo di incoraggiare e stimolare Caltanissetta che è composta di persone operose che necessitano di credere maggiormente in se stesse”.