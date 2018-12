CALTANISSETTA – La Casa del Volontariato, considerati i rapporti di collaborazione con la Casa Circondariale di Caltanissetta e la sollecitazione degli educatori della possibilità di avere dei giocattoli per i figli dei detenuti da consegnare per la festa dell’Epifania, si è attivata per una raccolta che sarà attiva sino al 3 gennaio 2019: giocattoli in buono stato per bambini di età compresa dai 0 ai 12 anni. Chi desiderasse contribuire a donare dei giocattoli può recarsi alla Casa delle Culture e del Volontariato (Via Xiboli, 310) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00.