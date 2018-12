CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. I sottoscritti cittadini, abitanti ed esercenti in Via Michel Amari a Caltanissetta, espongono a chi di competenza e all’opinione pubblica, la situazione di assoluto degrado igienico in cui versa la Via Michele Amari, ormai da mesi, da quando i cassoni dei rifiuti posti nelle vicinanze di un noto supermercato ed all’ingresso di una villetta, sono diventati oggetto di conferimento da parte di utenti provenienti da altre zone della città a bordo delle loro automobili, che si fermano a tutte le ore del giorno, buttando rifiuti di ogni specie.

Si chiede che si ponga fine a questa situazione che provoca cattivi odori fino alle abitazioni ed agli esercizi commerciali, dispersione dei rifiuti a causa dei cani che spargono i rifiuti in eccesso, e forte disgusto per i pedoni che transitano e per gli abitanti che si affacciano, con grave danno di immagine per i numerosi esercizi commerciali presenti nella via Michele Amari, luogo di passaggio abituale per molti cittadini nisseni.