CALTANISSETTA – Palermo e Vallelunga, spesso anche Roma, Milano, Parigi e la Corsica erano stati i luoghi dove Vincenzo Bonasera aveva ambientato le storie dei propri romanzi. In quest’ultimo libro, invece, è Caltanissetta che riempie tantissime pagine.

Il farmacista-scrittore ha così mantenuto la promessa per ringraziare e rendere omaggio a coloro che già quaranta anni fa lo hanno accolto con simpatia, diventata via via stima per l’impegno professionale e umano. Vincenzo Bonasera ha “conquistato” Caltanissetta anche attraverso i propri romanzi che hanno commosso e appassionato tantissimi nisseni. Con questo romanzo “Ritorno in Sicilia”, lo scrittore fa muovere il protagonista tra la Cattedrale, la Piazza, villa Amedeo, viale Regina Margherita, il Redentore, e attraverso i racconti di amici parla delle “Vare” e delle tantissime cerimonie religiose della “Settimana Santa” nella speranza di creare curiosità e interesse per Caltanissetta a coloro che la conoscono poco. Tutto ciò avviene con uno stile semplice senza distrarre o annoiare il lettore dalla trama del romanzo, che ha tanti contenuti sentimentali, umani, sociali, religiosi tra emozioni e ricordi. Gli altri romanzi, editi dalla Lussografica (info@edizioni-lussografica.com) sono: “E così fu che”-“Alla fine è sempre amore”- “La lunga ombra del destino”- “Vivere una vita diversa”- “Delitto a Catania”- “Nel sogno dell’amore” – “Dentro un’emozione” .