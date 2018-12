CALTANISSETTA – Domenica mattina, 23 Dicembre, una composta delegazione della tifoseria “biancoscudata”, si è recata presso la “CASA DEL SORRISO ” di Caltanissetta, per far visita ai piccoli ospiti della struttura.

La Casa del Sorriso, è una struttura d’accoglienza che ospita minori sottoposti a provvedimento tramite il tribunale dei minori.

Un momento intenso di emozione e commozione, tra i piccoli ospiti e gli ultras giallorossi, in cui sono stati condivisi momenti di gioco e dialogo.

Inoltre gli Ultras Nissa hanno voluto donare della biancheria intima e ciabattine invernali, acquistati per tutti i bambini ospiti della Casa del Sorriso, oltre ai cioccolati e panettoni per tutta la struttura.

Si vuole ringraziare la responsabile dalla Struttura, Cirrito Soccorso Maria, gli educatori Bonaffini Andrea e Santoro Katia e l’assistente sociale Ribellino Massimo Antonio, che hanno permesso di svolgere questa attività sociale, donando un sorriso ai piccoli ospiti.

Ogni piccolo gesto può significativamente migliorare le condizioni di chi è meno felice per adesso, soprattutto durante un periodo di feste.

Si tiene a sottolineare che tale gesto è stato compiuto da chi giornalmente viene definito molto erroneamente un pericolo per la società, ma a quanto pare i risultati sono ben altri e questa attività ne testimonia il tutto.